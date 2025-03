Определена судьба Консейсау в Милане

Главный тренер Милана Сержиу Консейсау покинет итальянский клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, португальский специалист прекратит сотрудничество с "россонери" по окончанию сезона.

Отмечается, что Консейсау может быть уволен досрочно, если команда проиграет Лечче и Комо в двух матчах до международной паузы в марте.

