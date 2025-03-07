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Футбол

Анчелотти намерен тренировать Реал и в следующем сезоне

Специалист понимает, что ему нужен трофей.
Сегодня, 12:56
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти предпочел бы сохранить работу, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что итальянец искренне хочет продолжить карьеру в клубе и понимает, что для этого ему нужно завоевать большой трофей.

Руководство клуба также не планирует форсировать увольнение Анчелотти, однако уже провело предварительные переговоры с Хаби Алонсо. Некоторые люди в клубе все же считают, что испанец лучше справится с этой работой.

Анчелотти и его штаб знают о переговорах с другим специалстом, однако относятся к этому философски. Сейчас все усилия тренеров сосредоточены на том, чтобы добиться результата.

Ранее также сообщалось, что рекорд Реала по стоимости состава был побит.

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