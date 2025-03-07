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Футбол

Бавария готова предложить контракт своей звезде, но при одном условии

Лерою Сане придется пойти на существенное снижение зарплаты.
Сегодня, 14:25
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Бавария готова предложить новый контракт Лерою Сане, пишет The Daily Briefing.

При этом мюнхенский клуб планирует снизить зарплатный фонд ради будущих подписаний. В частности, ради трансфера Флориана Виртца.

Именно потому Бавария предложит Сане новый контракт со сниженной зарплатой. Предполагается, что доход вингера снизится с 20 млн евро до 13.

Если футболист согласится на такие условия, он останется в клубе. Если же нет, то Бавария отпустит его свободным агентом, а средства направит на новые трансферы.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 33 матча, в которых отличился восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона предложит новый контракт Войцеху Щенсны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане

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