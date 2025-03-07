Бавария готова предложить контракт своей звезде, но при одном условии

Бавария готова предложить новый контракт Лерою Сане, пишет The Daily Briefing.

При этом мюнхенский клуб планирует снизить зарплатный фонд ради будущих подписаний. В частности, ради трансфера Флориана Виртца.

Именно потому Бавария предложит Сане новый контракт со сниженной зарплатой. Предполагается, что доход вингера снизится с 20 млн евро до 13.

Если футболист согласится на такие условия, он останется в клубе. Если же нет, то Бавария отпустит его свободным агентом, а средства направит на новые трансферы.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 33 матча, в которых отличился восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона предложит новый контракт Войцеху Щенсны.

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