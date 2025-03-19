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Футбол

"Это как финал большого матча": Трубин рассказал, что для него значит сборная Украины

Вратарь готовится к играм с Бельгией в Лиге наций.
Сегодня, 00:26
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался по поводу подготовки к мартовским матчам против Бельгии.

По словам футболиста, он счастлив выступать за национальную команду.

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"Играть за сборную – это как финал большого матча. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови, гордость переполняет.

Но вместе с этим давление, нагрузка, ожидание. Две стороны одной медали, которые невозможно разделить".

20 и 23 марта сборная Украины проведет матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии за право выступать в дивизионе А Лиги наций.

 

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