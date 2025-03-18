"Превзошел мои мысли о нем": Бражко назвал футболиста, который шокировал его

Полузащитник Динамо и сборной Украины Владимир Бражко рассказал про своего кумира на футбольном поле.

Украинец высказался про лидера сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевина де Брюйне.

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“Против де Брюйне игралось интересно и сложно. Это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли один в один, можно сказать. Очень сложно. Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он и работать с мячом как он. И для этого я работаю каждый день.

Кевин превзошел мои мысли о нем. По телевизору – это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы – это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какая скорость принятия решений у футболистов, то конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.

Забрать себе один навык у любого бельгийского футболиста? Футбольный интеллект де Брюйне", – сказал Бражко для YouTube-канала ВЗБІРНА.

Сборные Украины и Бельгии встречались на групповом этапе Евро-2024 (0:0). Через несколько дней команды сыграют в матчах плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций.

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