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Футбол

"Это фантастика": Селезнев назвал лучшего тренера в Украине

Украинец вспомнил своего бывшего одноклубника.
Сегодня, 20:54
Евгений Селезнев / ФК Минай
Евгений Селезнев / ФК Минай

Бывший нападающий Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев высказался про тренеров в УПЛ.

Украинский футболист выделил наставника Александрии Руслана Ротаня.

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“Мне повезло играть с ним, а сейчас я вижу, что он сделал с командой Александрии. На мой взгляд, он уже самый сильный тренер в стране. Учитывая относительно небольшой бюджет, то, что он построил, – это фантастика. Он очень хороший тренер, а также еще и мой друг.

Борьба за чемпионство? Будет очень тяжело. Давайте объективно: да, они будут бороться, но нужно реально оценивать ситуацию. Шанс есть, но не все так просто. Динамо они уже дважды сыграли, с Шахтером тоже. Если в остальных матчах будут брать свои очки, то все возможно.

Прервать гегемонию Динамо и Шахтера? Было бы хорошо, если бы это когда-то случилось. Но не забывайте, что у Динамо и Шахтера скамейка запасных сильнее, чем у Александрии и других команд.

Не хочу трогать вопрос арбитража, потому что, как по мне, судьи сейчас работают неплохо. Но надо вспомнить, почему Днепр не стал чемпионом в 2014 году. Тогда его просто задушили, и это было максимально некрасиво", - сказал Селезнев в эфире Футбол 360.

В турнирной таблице УПЛ Александрия занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 47 баллами.

Напомним, украинский защитник получил индивидуальную награду в Португалии.

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