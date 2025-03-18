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Футбол

Ребров довызвал в сборную Украины центрбека

Представитель МЛС заменит травмированного Максима Таловерова.
Сегодня, 16:29
Александр Сваток / Getty Images
Александр Сваток / Getty Images

Тренерский штаб "сине-желтых" решил привлечь защитника из резервного списка сборной. В ряды национальной команды прибыл Александр Сваток, сообщает официальный сайт УАФ.

Центрбек американского Остина заменит Максима Таловерова. Защитник английского Плимута из-за травмы колена поехал лечиться под наблюдением клубных врачей. Сваток выиграл заочную конкуренцию у представителя киевского Динамо Дениса Попова.

30-летний центрбек Остина будет готовиться к матчам против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. В активе защитника 8 матчей в составе национальной команды. Последний раз в старте "сине-желтых" Сваток вышел против бельгийцев на Евро-2024.

К слову, ранее Гарсия вызвал двух футболистов в сборную Бельгии.

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