Сборная Бельгии понесла два потери на первый матч Лиги наций против Украины

Бельгийская национальная команда потеряла двух исполнителей из-за проблем со здоровьем. Первый поединок против сборной Украины в плей-офф Лиги наций пропустят защитник Артюр Теат и вингер Малик Фофана, сообщает официальный X сборной.

Наставник Бельгии Руди Гарсия вместо них привлек других футболистов. В лагерь национальной команды прибыли центрбек немецкого Штутгарта Амен Аль-Дахил и форвард франкфуртского Айнтрахта Миши Батшуаи. Оба имеют опыт выступлений за сборную.

Бельгия сразится со сборной Украины за место в Дивизионе A Лиги наций. "Красные дьяволы" ранее финишировали третьими в квартете с Францией, Италией и Израилем. На Евро-2024 команды расписали нулевую ничью.

К слову, ранее сборная Украины потеряла Таловерова на оба поединка.

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