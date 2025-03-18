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Сборная Украины потеряла защитника перед матчами Лиги наций с Бельгией

Максим Таловеров покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Сегодня, 12:42
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник английского Плимута Максим Таловеров не поможет сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, 24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы.

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Врачи диагностировали игроку повреждения коленного сустава, которое он получил в поединке за английскую команду.

Защитник возвращается в стан представителя Чемпионшипа, а его дальнейшим восстановлением будут заниматься клубные врачи.

Напомним, что первый номинально домашний для Украины поединок против Бельгии за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

Ответный матч будет сыгран 23 марта в бельгийском Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка также запланировано на 21:45 по Киеву.

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