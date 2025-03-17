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Украинский защитник получил индивидуальную награду в Португалии

Ореста Лебеденко признали лучшим защитником месяца во втором дивизионе.
Сегодня, 22:32
Орест Лебеденко / Португальская Сегунда
Орест Лебеденко / Португальская Сегунда

Защитник португальской Визелы Орест Лебеденко получил индивидуальную награду по итогам февраля.

Как сообщает пресс-служба местного второго дивизиона, Лебеденко признали лучшим защитником соревнований в прошлом месяце.

В прошлом месяце Визела с Орестом в составе сыграла три матча, в которых дважды победила и один раз сыграла вничью.

Напомним, что уже в марте украинец голом принес победу своему клубу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия Орест Лебеденко Визела

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