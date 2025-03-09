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Футбол

Украинский защитник голом принес победу португальскому клубу

Орест Лебеденко отметился мячом за Визелу.
Сегодня, 19:52
Орест Лебеденко (справа) / Getty Images
Орест Лебеденко (справа) / Getty Images

В рамках 25 тура второго дивизиона Португалии Визела на выезде встретилась с Оливейренсе.

Гости победили в этом матче с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал украинец Орест Лебеденко.

Лебеденко отметился мячом на 62 минуте поединка. Для Ореста это первый гол в сезоне.

Визела украинца занимает 5 место во втором дивизионе, имея на своем счету 41 очко, однако, отставание от первого места всего 2 пункта.

Ранее собщалось, чтоРеал с Луниным обыграл Райо Вальекано.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орест Лебеденко Визела

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