Реал с Луниным в основе переиграл Райо Вальекано

Фундамент успеха "сливочные" заложили в середине первой половины. Подопечные Карло Анчелотти забили дважды в течение четырех минут. Сначала Мбаппе реализовал момент после врывания в штрафную, а затем Винисиус накрутил двух защитников и пробил Баталью с нескольких метров.

Перед перерывом "пчелы" размочили счет. Это хавбек Райо Вальекано Педро Диас пробил Лунина мощным ударом от перекладины с линии штрафной. Во втором тайме команды не забивали.

Украинец отыграл все 90 минут. Он оформил 5 сэйвов и 49 раз коснулся мяча. Голкипер также выполнил 34 передачи с точностью 91 %. Реал настиг Барселону наверху турнирной таблицы Ла Лиги (по 57 очков). Правда, у каталонцев есть матч в запасе.

Статистика матча Реал – Райо Вальекано 27-го тура чемпионата Испании

Реал – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 1.02

Владение мячом: 46 % - 54 %

Удары: 10 - 20

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 4 - 6

Фолы: 12 - 17

Реал: Лунин – Васкес, Асенсио, Алаба, Гарсия – Родриго (Вальверде, 68), Модрич, Чуамени, Беллингем (Б. Диас, 86) – Мбаппе (Камавинга, 79), Винисиус

Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Лежен, Эрнандес, Эспино (Гвардиола, 85) – П. Диас (Белью, 70), Сисс (Лопес, 85) – Эмбарба (Валентин, 70), Гумбау (Трехо, 70), Чаваррия – Гарсия

Предупреждения: Винисиус, Чуамени, Модрич – Гумбау

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