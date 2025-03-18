Украинский супертяж спаррингует с бывшим соперником Уайлдера и Чисоры
Украинский боксер Цотне Рогава (10–0, 7 КО) примет участие в Гран-При в Саудовской Аравии, который организовал Всемирный боксерский совет (WBC).
Рогава уже начал подготовку к предстоящим поединкам. Первый бой состоится в апреле на стадии 1/16 финала.
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Одним из спарринг-партнеров украинца стал бывший претендент на титул чемпиона мира Джеральд Вашингтон (20–6–1, 13 КО).
Среди соперников Вашингтона за карьеру были - Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора, Чарльз Мартин, Эдди Чемберс, Джаррелл Миллер.
Рогава последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда единогласным судейским решением одолел Александера Флореса из США.
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