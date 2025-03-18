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"Хотим драться с Усиком": тренер Паркера назвал приоритетную цель

Энди Ли обозначил приоритетную цель.
Сегодня, 19:37
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Энди Ли, тренер супертяжеловеса Джозефа Паркера, высказался о будущем своего подопечного.

По словам боксера, новозеландец настроен провести бой с Александром Усиком.

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"Джозеф заслужил титульный бой сейчас. Думаю, что все с этим согласны. WBO активизировалось и дало мандат Паркеру.

Люди хотят, чтобы Джо дрался с Усиком. Фанаты уже видели, как Дюбуа выступил против Усика. Это было не так давно. Усик тогда победил остановкой.

Так что, безусловно, приоритетом является поединок с Усиком. Если нет, тогда мы поборемся за вакантный титул, но мы хотим драться с Усиком. Это наша цель", - приводит слова тренера Ring Magazine.

Ранее Усик отреагировал на ультиматум WBO о защите против Паркера.

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