Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

В рамках четвертого тура регулярного чемпионата MLS лидер Восточной конференции Интер Майами встречался с Атлантой на выезде.

Хозяева быстро открыли счет, а впоследствии забили и второй гол, но тот отменили из-за офсайда у игрока, который и наносил финальный удар.

Немного погодя капитан "розовых" Лео Месси отобрал мяч у игрока соперников, обыграл защитника и элегантно опрокинул легендарного голкипера Брэда Гузана.

В дальнейшем команды обменивались большим количеством голевых моментов, Гузан спас свою команду от нескольких опасных ударов Месси, и в конце после подачи испанского ветерана Хорди Альбы победный гол 34-летний гаитянин Фафа Пико.

Атланта – Интер 1:2

Голы: Латте Лат, 11 – Месси, 20, Пико, 89

Ранее ISPORT сообщал, что Луис Суарес и Лео Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов.

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