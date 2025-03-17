iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Легендарные футболисты отметились результативными действиями.
Сегодня, 10:28
Лео Месси / Getty/UEFA
Лео Месси / Getty/UEFA

В рамках четвертого тура регулярного чемпионата MLS лидер Восточной конференции Интер Майами встречался с Атлантой на выезде.

Хозяева быстро открыли счет, а впоследствии забили и второй гол, но тот отменили из-за офсайда у игрока, который и наносил финальный удар.

Немного погодя капитан "розовых" Лео Месси отобрал мяч у игрока соперников, обыграл защитника и элегантно опрокинул легендарного голкипера Брэда Гузана.

В дальнейшем команды обменивались большим количеством голевых моментов, Гузан спас свою команду от нескольких опасных ударов Месси, и в конце после подачи испанского ветерана Хорди Альбы победный гол 34-летний гаитянин Фафа Пико.

Атланта – Интер 1:2
Голы: Латте Лат, 11 – Месси, 20, Пико, 89

Ранее ISPORT сообщал, что Луис Суарес и Лео Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Суарес и Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов Суарес и Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов
Король ассистов: Суарес обеспечил разгром Хьюстона без Месси Король ассистов: Суарес обеспечил разгром Хьюстона без Месси
Месси и Суарес принесли победу Интеру в матче Лиги чемпионов Месси и Суарес принесли победу Интеру в матче Лиги чемпионов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: супер-данки Авдии и Эдвардса возглавили рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: супер-данки Авдии и Эдвардса возглавили рейтинг

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
просмотров

Последние новости

НБА10:54
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: супер-данки Авдии и Эдвардса возглавили рейтинг
Другие страны10:28
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Теннис09:55
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
Бокс09:30
Гвоздик высказался о возможном бое Усика с чемпионом UFC
Теннис09:00
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
Другие страны08:37
Серхио Рамос был удален из-за удара соперника
НХЛ08:12
НХЛ: Сент-Луис разбил Анахайм, Юта обыграла Ванкувер
НБА07:49
НБА: Юта с Михайлюком проиграла Миннесоте, победы Бруклина и Оклахомы
Бокс07:24
Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу
Европа01:11
Голепад и феерический камбэк: Барселона шокировала Атлетико в Мадриде - обзор матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK