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Футбол

Суарес и Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов

Голы уругвайца и аргентинца принесли команде победу над ямайским соперником.
Сегодня, 09:30
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами обыграл ямайский Кавальер и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

После домашней победы со счетом 2:0 представитель МЛС с аналогичным результатом завершил ответный матч в гостях.

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Положительный результат Интер Майами обеспечили его звездные нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.

Уругвайский форвард вывел свою команду вперед под конец первого тайма, реализовав пенальти, а аргентинец, который на 53-й минуте и сменил на поле автора первого гола, отличился в компенсированное к матчу время.

Кавальер - Интер Майами 0:2 (первый матч - 0:2)

Голы: Суарес, 37 (пен.), Месси, 90+2

В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами сыграет с еще одной командой из МЛС Лос-Анджелесом. Матчи состоятся 2 и 9 апреля.

Ранее сообщалось, что КОНКАКАФ вынесла наказание арбитру, попросившему у Месси автограф сразу после финального свистка.

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