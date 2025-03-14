Суарес и Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал местного Кубка чемпионов
Интер Майами обыграл ямайский Кавальер и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
После домашней победы со счетом 2:0 представитель МЛС с аналогичным результатом завершил ответный матч в гостях.
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Положительный результат Интер Майами обеспечили его звездные нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.
Уругвайский форвард вывел свою команду вперед под конец первого тайма, реализовав пенальти, а аргентинец, который на 53-й минуте и сменил на поле автора первого гола, отличился в компенсированное к матчу время.
Кавальер - Интер Майами 0:2 (первый матч - 0:2)
Голы: Суарес, 37 (пен.), Месси, 90+2
В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами сыграет с еще одной командой из МЛС Лос-Анджелесом. Матчи состоятся 2 и 9 апреля.
Ранее сообщалось, что КОНКАКАФ вынесла наказание арбитру, попросившему у Месси автограф сразу после финального свистка.
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