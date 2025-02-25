Не сможет оставить футбол без этого: Месси определился со следующим клубом

Восьмикратный обладатель Золотого мяча не сказал последнего слова в Европе.

Лионель Месси в обозримом будущем покинет Интер Майами. 37-летний аргентинец вернется в Барселону, утверждает DSPORTS.

Инсайдер Алекс Кандал, когда-то первым анонсировавший переезд чемпиона мира в США, сватает Месси обратно. Нападающий якобы не готов завершить карьеру, пока не выйдет на обновленный Камп Ноу. Реконструкция домашней арены Барсы продлится до 2026 года.

Контракт Месси с Интером Майами действует до конца 2025-го. Воспитанник Барселоны защищал цвета каталонцев в 2004-2011 гг. Аргентинец провел 778 матчей за испанский гранд во всех турнирах, в которых забил 672 мяча и отдал 303 результативных передачи.

Кстати, ранее Месси-самый младший оформил гол в стиле отца.

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