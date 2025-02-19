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Футбол

Каков отец, таков и сын: Месси-самый младший взорвал сеть голом в стиле отца

Шестилетний сын восьмикратного обладателя Золотого мяча поразил техникой в составе детской команды.
Сегодня, 15:24
Лионель Месси и сыновья / Getty Images
Лионель Месси и сыновья / Getty Images

Чиро Месси зажег в футболке Интера Майами. Самый младший сын Лионеля Месси оформил классный индивидуальный гол.

Парень в одном из эпизодов принял мяч и отправился атаковать ворота. На скорости он прошел нескольких соперников и отправил мяч мимо голкипера. Этим голом Месси-младший собрал аплодисменты на трибунах и восторг в соцсетях.

Месси воспитывает троих сыновей – Тьяго, Маттео и Чиро. Все трое занимаются футболом. Недавно они в рядах детской команды Интера Майами завоевали Кубок Уэстона.

К слову, ранее Месси "отложил" дебютный матч в сезоне-2025.

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