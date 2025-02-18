Месси готов отложить старт сезона по нефутбольным причинам

Интеру Майами, вероятно, придется стартовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ без восьмикратного обладателя Золотого мяча.

Лионель Месси не хочет играть за "цапель" в 1/16 финала континентального турнира. Аргентинец может пропустить матч против Спортинга Канзас-Сити, утверждает инсайдер Франко Панизо в X.

Интер Майами будет противостоять "волшебникам" на выезде в ночь на вторник, 19 февраля. Метеорологи прогнозируют в Канзас-Сити тяжелые погодные условия – снегопад и мороз до -15 градусов Цельсия. Месси поддержал идею перенести поединок, а в случае несогласия функционеров – не выйдет на матч.

Обе команды начинают сезон-2025 в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. В свою очередь в МЛС Интер Майами будет стартовать 22 февраля. Первым соперником "цапель" станет Нью-Йорк Сити.

Кстати, ранее Месси посетил Супербоул LIX в компании одноклубников.

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