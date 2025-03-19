НХЛ: Разгромные победы Ванкувера, Эдмонтона и Монреаля
В ночь на среду, 19 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 марта
Питтсбург – Айлендерс – 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
1:0 – 4 Коппанен (Летанг, Колячонок)
2:0 – 19 Кросби (Грейвс, Тимминс)
2:1 – 41 Палмиери ()
2:2 – 45 Добсон (Палмиери, Хорват)
2:3 – 53 Энгвалл (Фашинг, Добсон)
2:4 – 58 Хольмстрем (Палмиери)
Вашингтон – Детройт – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
1:0 – 6 Строум (Сандин, Карлсон)
1:1 – 12 Ларкин (Чиарот)
2:1 – 48 Дюбуа (Чикран, Протас)
3:1 – 54 Уилсон (Фегервары, Протас)
4:1 – 55 Макмайкл (Строум, Овечкин)
Монреаль – Оттава – 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
1:0 – 2 Дворак (Савар, Галлахер)
1:1 – 16 Батерсон (Козенс)
1:2 – 32 Амадио (Жиру, Хэмоник)
2:2 – 43 Хатсон (Эванс)
2:3 – 46 Хэмоник (Клевен, Перрон)
3:3 – 50 Андерсон (Дворак, Каррье)
4:3 – 55 Сузуки (Хейнеман, Галлахер)
5:3 – 58 Андерсон (Эванс, Дворак)
6:3 – 59 Галлахер (Дворак)
Рейнджерс – Калгари – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
1:0 – 1 Панарин (Кайлле, Вааканайнен)
1:1 – 10 Кадри (Зари, Уигар)
1:2 – 18 Коронато (Уигар, Кадри)
Нэшвилл – Сент-Луис – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – 6 Фолк (Нейборс, Холлоуэй)
0:2 – 18 Нейборс (Томас, Фолк)
0:3 – 38 Кайру (Фаулер, Холлоуэй)
1:3 – 40 Шей (Форсберг, Стэмкос)
1:4 – 53 Кайру (Холлоуэй)
Даллас – Анахайм – 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
1:0 – 11 Джонстон (Хинтц, Харли)
1:1 – 22 Нестеренко (Мактавиш, Минтюков)
2:1 – 24 Гранлунд (Марчмент, Дюшен)
2:2 – 33 Карлссон (Терри, Строум)
2:3 – 39 Карлссон ()
3:3 – 44 Харли (Бурк, Бенн)
4:3 – 62 Гранлунд (Хинтц, Харли)
Чикаго – Сиэтл – 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)
1:0 – 3 Бедард (Бертуцци, Левшунов)
2:0 – 17 Бертуцци (Райхел, Влашич)
2:1 – 17 Ларссон (Шварц, Бенирс)
2:2 – 25 Эберле (Олексяк, Стивенсон)
2:3 – 26 Макканн (Бураковски)
2:4 – 32 Бенирс (Данн, Ларссон)
2:5 – 35 Райт (Монтур, Эйссимонт)
2:6 – 46 Райт (Бураковски, Ларссон)
Эдмонтон – Юта – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 12 Нюджент-Хопкинс ()
2:0 – 15 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
3:0 – 19 Макдэвид (Экхольм, Бушар)
4:0 – 27 Хайман (Макдэвид, Экхольм)
5:0 – 29 Подколзин (Нюджент-Хопкинс)
5:1 – 36 Дурзи (Карконе, Кули)
6:1 – 41 Экхольм (Хайман)
7:1 – 42 Арвидссон ()
Ванкувер – Виннипег – 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 4 О'Коннор (Блюгерс, К. Хьюз)
1:1 – 14 Элерс (Наместников)
2:1 – 18 Босер (Леккеримяки, К. Хьюз)
3:1 – 20 Хегландер (Петтерссон, Босер)
3:2 – 27 Иафалло (Шенн, Танев)
4:2 – 33 Босер (Хегландер, Петтерссон)
5:2 – 34 Сутер (Дебраск, Шервуд)
6:2 – 59 Сутер ()
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