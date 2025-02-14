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"Плохая идея": Усик раскритиковал Дюбуа за брошенный вызов и назвал условие для реванша

Украинский боксер считает намерения британца провести второй бой поспешными.
14 февраля, 13:48
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик оценил поступок чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа, который вышел к нему в ринг после второго боя с Тайсоном Фьюри и бросил вызов.

Украинский боксер считает, что британцу пока рано думать о реванше с ним, поскольку сначала нужно еще пройти Джозефа Паркера 22 февраля.

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"Я думаю, то, что сделал Даниэль, было плохой идеей, потому что у него есть запланированный поединок.

Он сказал: "Эй, послушай, я хочу реванш". Пожалуйста, но выполни свою работу 22 февраля. Если выиграешь - пожалуйста", - сказал Усик в комментарии TNT Sports.

Ранее Дерек Чисора оценил вероятность реванша с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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