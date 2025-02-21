"Ему все равно": Менеджер оценил готовность Паркера к новому сопернику

У новозеландца сменился оппонент после снятия с боя Дюбуа.

Менеджер Спенсер Браун прокомментировал срыв боя между его клиентом Джозефом Паркером и обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

Британский чемпион заболел за два дня до поединка, а новым соперником новозеландского боксера в итоге стал Мартин Баколе.

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"Мы сейчас пытаемся понять, хорошие ли это или плохие новости. Что бы ни было, в субботу будет бой, Джозеф готов драться, выйти и победить.

С кем бы мы ни дрались в субботу - Джозеф готов, ему все равно. Он будет драться с любым", - приводит слова Брауна Sky Sports.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, на ISPORT доступны прогнозы на поединки предстоящего боксерского шоу.

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