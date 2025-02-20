Бетербиев - Бивол, Дюбуа - Паркер, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои

Прогноз на бои вечера бокса в Саудовской Аравии 22 февраля. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бои.

В субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большое боксерское шоу.

Возглавит вечер бокса реванш за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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В андеркарде основного боя состоятся титульные поединки, в частности Даниель Дюбуа должен встретиться в ринге с Джозефом Паркером, Шакур Стивенсон подерется с Джошом Пэдли, а Карлос Адамес - с Хамзой Ширазом. Также в рамках шоу пройдут бои за временные пояса.

Коэффициент и ставки на бои

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) - Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе

Победа Бетербиева: 1.95

Досрочная победа Бетербиева: 3.65

Ничья: 12.00

Победа Бивола: 2.06

Досрочная победа Бивола: 7.70

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) - Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе

Победа Дюбуа: 1.36

Досрочная победа Дюбуа: 1.80

Ничья: 17.00

Победа Паркера: 3.20

Досрочная победа Паркера: 8.00

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) - Джош Пэдли (15-0, 4 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Победа Стивенсона: 1.04

Досрочная победа Стивенсона: 1.44

Ничья: 35.00

Победа Пэдли: 11.50

Досрочная победа Пэдли: 25.00

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) - Хамза Шираз (21-0, 17 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Победа Адамеса: 3.10

Досрочная победа Адамеса: 5.00

Ничья: 17.00

Победа Шираза: 1.37

Досрочная победа Шираза: 2.20

Верджил Ортис (22-0, 21 KO) - Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе

Победа Ортиса: 1.80

Досрочная победа Ортиса: 4.33

Ничья: 15.00

Победа Мадримова: 2.02

Досрочная победа Мадримова: 5.00

Агит Кабайел (25-0, 17 KO) - Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

Победа Кабайела: 1.63

Досрочная победа Кабайела: 2.75

Ничья: 17.00

Победа Чжилея: 2.30

Досрочная победа Чжилея: 3.20

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) - Каллум Смит (30-2, 22 KO)

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе

Победа Буатси: 1.53

Досрочная победа Буатси: 4.33

Ничья: 17.00

Победа Смита: 2.50

Досрочная победа Смита: 7.00

Ранее стало известно, посетит ли Александр Усик предстоящий вечер бокса в Саудовской Аравии.

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