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Бетербиев - Бивол, Дюбуа - Паркер, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои

Прогноз на бои вечера бокса в Саудовской Аравии 22 февраля. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бои.
Сегодня, 21:28
Прогноз на бои вечера бокса 22 февраля / x.com/Turki_alalshikh
Прогноз на бои вечера бокса 22 февраля / x.com/Turki_alalshikh

В субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большое боксерское шоу.

Возглавит вечер бокса реванш за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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В андеркарде основного боя состоятся титульные поединки, в частности Даниель Дюбуа должен встретиться в ринге с Джозефом Паркером, Шакур Стивенсон подерется с Джошом Пэдли, а Карлос Адамес - с Хамзой Ширазом. Также в рамках шоу пройдут бои за временные пояса.

Коэффициент и ставки на бои

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) - Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе

  • Победа Бетербиева: 1.95
  • Досрочная победа Бетербиева: 3.65
  • Ничья: 12.00
  • Победа Бивола: 2.06
  • Досрочная победа Бивола: 7.70

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) - Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе

  • Победа Дюбуа: 1.36
  • Досрочная победа Дюбуа: 1.80
  • Ничья: 17.00
  • Победа Паркера: 3.20
  • Досрочная победа Паркера: 8.00

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) - Джош Пэдли (15-0, 4 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

  • Победа Стивенсона: 1.04
  • Досрочная победа Стивенсона: 1.44
  • Ничья: 35.00
  • Победа Пэдли: 11.50
  • Досрочная победа Пэдли: 25.00

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) - Хамза Шираз (21-0, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

  • Победа Адамеса: 3.10
  • Досрочная победа Адамеса: 5.00
  • Ничья: 17.00
  • Победа Шираза: 1.37
  • Досрочная победа Шираза: 2.20

Верджил Ортис (22-0, 21 KO) - Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе

  • Победа Ортиса: 1.80
  • Досрочная победа Ортиса: 4.33
  • Ничья: 15.00
  • Победа Мадримова: 2.02
  • Досрочная победа Мадримова: 5.00

Агит Кабайел (25-0, 17 KO) - Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

  • Победа Кабайела: 1.63
  • Досрочная победа Кабайела: 2.75
  • Ничья: 17.00
  • Победа Чжилея: 2.30
  • Досрочная победа Чжилея: 3.20

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) - Каллум Смит (30-2, 22 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе

  • Победа Буатси: 1.53
  • Досрочная победа Буатси: 4.33
  • Ничья: 17.00
  • Победа Смита: 2.50
  • Досрочная победа Смита: 7.00

Ранее стало известно, посетит ли Александр Усик предстоящий вечер бокса в Саудовской Аравии.

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