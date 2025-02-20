Бетербиев - Бивол, Дюбуа - Паркер, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои
В субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большое боксерское шоу.
Возглавит вечер бокса реванш за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
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В андеркарде основного боя состоятся титульные поединки, в частности Даниель Дюбуа должен встретиться в ринге с Джозефом Паркером, Шакур Стивенсон подерется с Джошом Пэдли, а Карлос Адамес - с Хамзой Ширазом. Также в рамках шоу пройдут бои за временные пояса.
Коэффициент и ставки на бои
Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) - Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе
- Победа Бетербиева: 1.95
- Досрочная победа Бетербиева: 3.65
- Ничья: 12.00
- Победа Бивола: 2.06
- Досрочная победа Бивола: 7.70
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) - Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе
- Победа Дюбуа: 1.36
- Досрочная победа Дюбуа: 1.80
- Ничья: 17.00
- Победа Паркера: 3.20
- Досрочная победа Паркера: 8.00
Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) - Джош Пэдли (15-0, 4 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе
- Победа Стивенсона: 1.04
- Досрочная победа Стивенсона: 1.44
- Ничья: 35.00
- Победа Пэдли: 11.50
- Досрочная победа Пэдли: 25.00
Карлос Адамес (24-1, 18 KO) - Хамза Шираз (21-0, 17 KO)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
- Победа Адамеса: 3.10
- Досрочная победа Адамеса: 5.00
- Ничья: 17.00
- Победа Шираза: 1.37
- Досрочная победа Шираза: 2.20
Верджил Ортис (22-0, 21 KO) - Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе
- Победа Ортиса: 1.80
- Досрочная победа Ортиса: 4.33
- Ничья: 15.00
- Победа Мадримова: 2.02
- Досрочная победа Мадримова: 5.00
Агит Кабайел (25-0, 17 KO) - Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
- Победа Кабайела: 1.63
- Досрочная победа Кабайела: 2.75
- Ничья: 17.00
- Победа Чжилея: 2.30
- Досрочная победа Чжилея: 3.20
Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) - Каллум Смит (30-2, 22 KO)
Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе
- Победа Буатси: 1.53
- Досрочная победа Буатси: 4.33
- Ничья: 17.00
- Победа Смита: 2.50
- Досрочная победа Смита: 7.00
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