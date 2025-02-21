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Стало известно, какой титул будет стоять на кону боя Паркер - Баколе

Новозеландец сохранит свой пояс и будет защищать его против конголезца.
Сегодня, 14:12
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер проведет защиту своего пояса в бою против Мартина Баколе, который ранее заменил обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Изначально предполагалось, что новозеландский боксер должен был потерять свой пояс WBO, как только бы вышел в ринг против британца, чтобы побороться за полноценный титул IBF.

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Тем не менее после снятия Дюбуа с боя из-за болезни эти расклады потеряли актуальность, и на кону поединка Паркера с новым конголезским соперником будет стоять временный титул Всемирной боксерской организации.

Президент WBO Густаво Оливьери также подтвердил, что бой Паркера против Баколе будет полностью санкционирован, сообщает The Ring.

Поединок Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Баколе оценил его согласие на бой с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Джозеф Паркер Мартин Баколе

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