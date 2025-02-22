"Всегда будь готов": Баколе объяснил, почему принял бой против Паркера

Конголезец высказался о решении согласиться на поединок на коротком уведомлении.

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе прокомментировал свое решение согласиться на бой против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, заменив обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Африканский боксер выразил благодарность, что выбрали именно его, и отметил, что не мог отказаться от такой возможности.

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"Для меня это очень много значит, что меня выбрали как замену Даниэля Дюбуа для большого карда, для большого события. Я очень благодарен.

Я не могу дождаться. Это невероятно. Кажется, что я сплю, но это не сон.

Я думаю, что я шокирую мир. Я боксер. А боксер как солдат - в любой момент, когда тебя попросят пойти на войну, всегда будь готов. Так что я готов идти", - приводит слова Баколе Sky Sports.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер признался, как отнесся к срыву боя с Дюбуа.

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