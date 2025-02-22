iSport.ua
Русский Українська

"Всегда будь готов": Баколе объяснил, почему принял бой против Паркера

Конголезец высказался о решении согласиться на поединок на коротком уведомлении.
Сегодня, 12:38
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе прокомментировал свое решение согласиться на бой против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, заменив обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Африканский боксер выразил благодарность, что выбрали именно его, и отметил, что не мог отказаться от такой возможности.

Читай также: Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером

"Для меня это очень много значит, что меня выбрали как замену Даниэля Дюбуа для большого карда, для большого события. Я очень благодарен.

Я не могу дождаться. Это невероятно. Кажется, что я сплю, но это не сон.

Я думаю, что я шокирую мир. Я боксер. А боксер как солдат - в любой момент, когда тебя попросят пойти на войну, всегда будь готов. Так что я готов идти", - приводит слова Баколе Sky Sports.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер признался, как отнесся к срыву боя с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Мартин Баколе

Статьи по теме

"Может быть сложнее, чем с Дюбуа": Именитый тренер сделал прогноз на бой Паркер - Баколе "Может быть сложнее, чем с Дюбуа": Именитый тренер сделал прогноз на бой Паркер - Баколе
"Будет очень сложно": Экс-чемпион объяснил, почему Баколе проиграет Паркеру "Будет очень сложно": Экс-чемпион объяснил, почему Баколе проиграет Паркеру
УПЛ: Верес разгромил Кривбасс, Ингулец сыграет с Полесьем, а Рух - с ЛНЗ УПЛ: Верес разгромил Кривбасс, Ингулец сыграет с Полесьем, а Рух - с ЛНЗ
«Этот путь не всегда был легким": Жена Судакова поздравила его с годовщиной свадьбы «Этот путь не всегда был легким": Жена Судакова поздравила его с годовщиной свадьбы

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, старт у мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина15:25
УПЛ: Верес разгромил Кривбасс, Ингулец сыграет с Полесьем, а Рух - с ЛНЗ
Украина15:21
«Этот путь не всегда был легким": Жена Судакова поздравила его с годовщиной свадьбы
Украина14:58
Верес разгромил Кривбасс в гостевом поединке на своем поле
Биатлон14:50
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, старт у мужчин
Бокс14:38
"Может быть сложнее, чем с Дюбуа": Именитый тренер сделал прогноз на бой Паркер - Баколе
Биатлон14:38
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Биатлон14:18
Франция уверенно выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Украина не вошла в топ-10
Бокс13:59
"Будет очень сложно": Экс-чемпион объяснил, почему Баколе проиграет Паркеру
Бокс13:55
Катмен Усика дал прогноз на реванш Бетербиева с Биволом
Украина13:40
Последние из нас: Подкошенный эпидемией клуб УПЛ креативно анонсировал матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK