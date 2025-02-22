iSport.ua
Русский Українська

Паркер признался, как отнесся к срыву боя с Дюбуа

Новозеландский боксер оценил ситуацию с болезнью британца.
Сегодня, 11:55
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о срыве боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, которого теперь заменит Мартин Баколе.

По мнению новозеландского боксера, британец поступил правильно, отказавшись от поединка из-за болезни.

Читай также: Стало известно, какой титул будет стоять на кону боя Паркер - Баколе

"Он поступил разумно. Если вы больны, не выходите на ринг. В бою против Джо Джойса я поступил неразумно. Я был болен. Теперь я уверен, что если я болен, я не буду драться. Дюбуа все сделал правильно.

Нет смысла выходить на ринг и драться, когда ты не в подходящей физической форме. Выходи на ринг и дерись, когда ты на пике, в лучшей форме, в лучшем состоянии, и покажи свое лучшее выступление. Продемонстрируй свой лучший бой, тот, который все запомнят. А не как у меня против Джойса, когда я был болен", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Баколе оценил его согласие на бой с Паркером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Всегда будь готов": Баколе объяснил, почему принял бой против Паркера "Всегда будь готов": Баколе объяснил, почему принял бой против Паркера
Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои
"Рискованный поединок": Промоутер усомнился в шансах Баколе в бою с Паркером "Рискованный поединок": Промоутер усомнился в шансах Баколе в бою с Паркером
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: состоится женская эстафета на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Биатлон13:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Лига Чемпионов12:50
Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
Бокс12:40
Бокс: расписание боев
Бокс12:38
"Всегда будь готов": Баколе объяснил, почему принял бой против Паркера
Украина12:30
Суперлига: Днепр - Кривбасс, Старый Луцк - Ровно
Бокс12:10
Гвоздик оценил шансы Бетербиева и Бивола в реванше
Бокс12:00
Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои
Бокс11:55
Паркер признался, как отнесся к срыву боя с Дюбуа
Бокс11:50
Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером
Украина11:20
УПЛ: Кривбасс - Верес, Ингулец - Полесье, Рух - ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK