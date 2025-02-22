Паркер признался, как отнесся к срыву боя с Дюбуа

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о срыве боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, которого теперь заменит Мартин Баколе.

По мнению новозеландского боксера, британец поступил правильно, отказавшись от поединка из-за болезни.

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"Он поступил разумно. Если вы больны, не выходите на ринг. В бою против Джо Джойса я поступил неразумно. Я был болен. Теперь я уверен, что если я болен, я не буду драться. Дюбуа все сделал правильно.

Нет смысла выходить на ринг и драться, когда ты не в подходящей физической форме. Выходи на ринг и дерись, когда ты на пике, в лучшей форме, в лучшем состоянии, и покажи свое лучшее выступление. Продемонстрируй свой лучший бой, тот, который все запомнят. А не как у меня против Джойса, когда я был болен", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Баколе оценил его согласие на бой с Паркером.

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