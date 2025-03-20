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Футбол

Испания избежала поражения от Нидерландов, Хорватия победила Францию

Сборные сыграли первые поединки 1/4 финала Лиги наций.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Нидерланды и Испания сыграли вничью / Getty Images
Нидерланды и Испания сыграли вничью / Getty Images

В четверг, 20 марта, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги наций.

Сборная Испании быстро повела в гостевом противостоянии с Нидерландами усилиями Нико Уильямса, однако хозяева поля ответили результативными ударами Коди Гакпо и Тиджани Рейндерса.

На 82-й минуте нидерландцы остались в меньшинстве после удаления Йоррела Хато, а в компенсированное время от поражения испанцев спас Микель Мерино.

Статистика матча Нидерланды - Испания 1/4 финала Лиги наций

Нидерланды - Испания 2:2

Голы: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 - Уильямс, 9, Мерино, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.48
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 2 - 4
Фолы: 14 - 7

Источник: Getty Images

Нереализованный Андреем Крамаричем пенальти в начале матча не помешал Хорватии одержать победу над Францией с комфортным преимуществом в два мяча. В середине первого тайма Иван Перишич ассистировал Анте Будимиру, а перед перерывом отличился уже сам.

Статистика матча Хорватия - Франция 1/4 финала Лиги наций

Хорватия - Франция 2:0

Голы: Будимир, 26, Перишич, 45+1

На 8-й минуте Крамарич не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 1.49
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 3 - 9
Фолы: 12 - 12

Ответные матчи будут сыграны 23 марта.

Полуфинал Лиги наций между победителями этих пар состоится 5 июня.

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