Нидерланды - Англия 1:2: обзор матча и результат игры 10.07.2024

В среду, 10 июля, сборные Нидерландов и Англии провели второй полуфинал Евро-2024, определив, кто встретится с Испанией в решающем поединке турнира.

На стартовых минутах англичане больше владели мячом, однако их позиционные атаки были безрезультатны. А вот нидерландцы с своего первого же удара открыли счет. Симонс выборол мяч у Райса и точно пробил издали в верхний угол ворот.

Источник: Getty Images

Последующие два штрафных удара в исполнении "трех львов" также ни к чему не привели. Однако на 14-й минуте Сака долго смещался, ища момент для удара, но затянул, а добивание от Кейна, которому еще и мешал Думфрис, пришлось выше ворот.

Источник: Getty Images

Тем не менее главный арбитр, прибегнув к VAR, назначил пенальти, оценив действия нидерландца как фол. Кейн с одиннадцатиметровой отметки пробил точно в нижний левый угол - Вербрюгген угадал, но не помешал.

Источник: Getty Images

Вскоре Думфрис уже спас свою команду, остановив мяч на линии ворот после удара Фодена, а на 30-й минуте он же едва снова не вывел Нидерланды вперед, когда остро пробил после подачи углового, но попал в перекладину. Англия на это ответила ударом Фодена в дальнюю девятку, который пришелся практически в крестовину. Под конец тайма англичанин в схожей ситуации пробил уже низом, но ничего сложного для голкипера из этого не получилось.

Источник: Getty Images

Начало второго тайма получилось более спокойным в обоюдных попытках найти путь к воротам соперника, которые, впрочем, с обеих сторон ударами не завершались.

На 65-й минуте после заброса в штрафную со стандарта практически в упор пробивал ван Дейк, но Пикфорд среагировал. Последующий угловой от "оранье" ни к чему не привел. На 77-й минуте Симонс пробивал с отскоком, но точно в руки вратарю.

Источник: Getty Images

Англия сразу же ответила атакой, которая завершилась взятием ворот - Сака замкнул прострел в штрафную от Уокера, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Источник: Getty Images

Все же свой момент Англия нашла. Когда, похоже, все уже ожидали, что матч перейдет в экстра-таймы, Уоткинс, который незадолго до этого заменил Кейна, на первой компенсированной минуте получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол.

Источник: Getty Images

Таким образом, сборная Англии сыграет в финале Евро-2024 против Испании, которая днем ранее одолела Францию (2:1).

Источник: Getty Images

Решающий поединок чемпионата Европы состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпиаштадионе в Берлине. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания - Англия.

Статистика матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды - Англия

Нидерланды - Англия 1:2

Голы: Симонс, 7 - Кейн, 18 (пен.), Уоткинс, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 1.31

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 6 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 3 - 0

Фолы: 11 - 6

Атаки: 27 - 52

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис (Бробби, 90), де Врей, ван Дейк, Аке - Схаутен, Симонс (Зирке, 90), Рейндерс - Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веерман, 35), Гакпо

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи - Сака (Галлагер, 90), Мэйну (Конса, 90), Райс, Трипьер (Шоу, 46) - Фоден (Палмер, 81), Беллингем - Кейн (Уоткинс, 81)

Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс - Беллингем, Сака, Триппьер.

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