Испания - Франция 2:1 обзор и результат матча полуфинала Евро-2024 09.07.2024

"Фурия Роха" сыграет в решающем матче за трофей.

Во вторник, 9 июля, в рамках полуфинала Евро-2024 сборная Испании встречалась с национальной командой Франции.

Команды в первой половине игры выдали потрясающее зрелище, забив на двоих три гола. Сначала счет в игре открыли номинальные гости - Килиан Мбаппе подал в штрафную, а Рандаль Коло-Муани точно пробил головой.

Спустя некоторое время испанцы выстрелили дуплетом, выйдя уже вперед. Ламин Ямаль своим фантастическим ударом возобновил паритет, а после отличился и Дани Ольмо.

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Во втором тайме начались уже "футбольные шахматы". Испания старалась держать у себя мяч, а Франция - забить.

Источник: Getty Images

В итоге, "Фурия Роха" все же выстояла и завоевала путевку в финал турнира, где сыграет против победителя пары Нидерланды - Англия.

Статистика матча полуфинала Евро-2024 Испания - Франция

Испания - Франция 2:1

Голы: Ямаль, 21, Ольмо, 25 - Коло-Муани, 9

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 0.97

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 6 - 7

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 8 - 12

Испания: Унаи Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 76).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).

Предупреждения: Навас (14), Тчуамени (60), Камавинга (89), Ямаль (90+1).

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