16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Футболист сборной Испании Ламин Ямал забил гол в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 против Франции.

Стоит отметить, что парню еще не исполнилось даже 17 лет и стал самым молодым игроком, который забивал на турнире такого уровня.

Более того, сам гол получился невероятно красивым – Ямал подделал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол ворот Майка Меньяна.

Отметим, что в еще на старте этого матча Ламин установил один рекорд.

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