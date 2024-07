Юный хавбек сборной Испании побил рекорд Пеле

16-летний Ламин Ямаль вышел в стартовом составе сборной Испании на матч с Францией на Евро-2024.

Вингер став самым молодым игроком, участвовавшим в полуфинале чемпионата Европы или мира.

Игрок Барселоны побил рекорд Пеле, установленный на ЧМ-1958, когда бразильцу было 17 лет и 244 дня.

16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI