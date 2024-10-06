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Монца - Рома 1:1 видео голов и лучших моментов матча 06.10.2024

Вашему вниманию обзор поединка итальянской Серии А.
Вчера, 22:10
Монца и Рома сыграли вничью / Getty Images
Монца и Рома сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, Монца принимала на своем поле Рому в рамках седьмого тура итальянской Серии А.

Счет в этом поединке открыл украинский нападающий римской команды Артем Довбик. На 61-й минуте украинец оттеснил соперника, вбежал в штрафную, где разобрался со всей защитой, сместившись справа налево, и поразил ворота.

Тем не менее хозяевам поля вскоре удалось сравнять счет усилиями Дани Моты.

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Для Довбика этот гол стал четвертым в девяти матчах за Рому во всех турнирах.

Вашему вниманию видео всех голов матча Монце - Рома в седьмом туре Серии А:

Монце - Рома 1:1

Голы: Мота, 70 - Довбик, 61

Монца: Пицциньякко - Иццо, Пабло Мари, Карбони - Педро Перейра (Д'Амброзио, 73), Бондо, Бьянко (Мота, 63), Кирьякопулос - Пессина, Мальдини (Капрари, 88) - Джурич.

Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Анхелиньо (Эрмосо, 71) - Челик (Бальданци, 86), Коне, Кристанте, Эль-Шаарави (Залевски, 20) - Суле (Пизилли, 71), Пеллегрини (Шомуродов, 86) - Довбик.

Предупреждения: Кирьякопулос, Джурич, Д'Амброзио - Суле.

Источник: MEGOGO

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