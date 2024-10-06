Гол Довбика не помог Роме обыграть аутсайдера Серии А

Украинец пытался помочь команде триумфовать, но этому не суждено было случиться.

В рамках 8-го тура Серии А Рома встретилась с Монцой.

Уже на старте встречи Артем Довбик мог открывать счет во встрече, однако, первый его гол в этом поединке оказался не засчитанным из-за положения вне игры.

Однако, судьба дала ему второй шанс. Уже после перерыва Артем прекрасно поборолся с защитниками Монцы и отправил мяч мимо вратаря соперника, все же открыв счет.

Удержать преимущество, которое подарил украинский форвард, "волки" не сумели. Достаточно быстро коллектив Алессандро Нести провел хорошую атаку, которая завершилась прострелом на Дани Моту, который спокойно отправил «круглого» в сетку.

Рома - Монца 1:1

Голы: Довбик, 61 - Мота, 78

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