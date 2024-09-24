Флик рассказал, считает ли он Ямаля уже лучшим футболистом в мире

Для немца качество игрока не имеет ничего общего с возрастом.

Наставник Барселоны Ганси Флик поделился мыслями об уровне игры Ламина Ямаля.

По словам немецкого специалиста, испанский талант имеет качества, чтобы стать лучшим игроком мира.

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«Слишком ли молод Ямаль, чтобы считаться лучшим игроком мира? Я думаю, качество игрока не имеет корреляций с возрастом.

В свои 17 лет Ламин делает невероятные вещи. Он сможет стать лучшим, это точно», - сказал Флик.

Отметим, завтра, 25 сентября, Барселона сыграет против Хетафе в рамках Ла Лиги

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