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ПСЖ предлагает безумные деньги за Ямаля

Парижане готовы побить свой трансферный рекорд.
Сегодня, 14:18
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

ПСЖ серьезно рассматривает приглашение испанского вингера Ламина Ямаля, ныне представляющего каталонскую Барселону. Об этом пишет Fichajes.net.

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По информации источника, боссы парижан считают, что Ямаль должен стать новым Неймаром. Французы готовы установить новый трансферный рекорд своего клуба, перебив "ценник" Неймара, за которого заплатили 222 миллиона евро.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ламин Ямаль ФК Барселона

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