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Барселона планирует предложить новый контракт Ямалю

То же самое предполагается сделать и с другими воспитанниками.
Сегодня, 15:55
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Барселона намерена заключить новый контракт с Ламином Ямалем, утверждает Marca.

Испанское издание сообщает, что каталонцы подпишут с нападающим новый контракт уже следующим летом, когда Ламину исполнится 18 лет.

Ему существенно увеличат зарплату, а само соглашение будет рассчитано минимум до 2030 года.

При этом клуб также намерен уже сейчас увеличить игроку зарплату, чтобы отразить тот вклад, который вносить Ямаль.

После того, как будет решен вопрос с главной звездой, каталонцы хотят предложить новые контракты и другим своим воспитанникам.

В их числе в первую очередь Гави, Пау Кубарси и Фермин Лопес.

Ранее также сообщалось, что у Барселоны очередное пополнение лазарета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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