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Реал Сосьедад - Атлетико 1:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024

"Матрасники" забили на первой минуте и пропустили под конец матча.
Сегодня, 00:18
Реал Сосьедад и Атлетико сыграли вничью / Getty Images
Реал Сосьедад и Атлетико сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, Реал Сосьедад встречался на своем поле с Атлетико в девятом туре испанской Ла Лиги.

"Матрасники" вели в счете от первой минуты противостояния, но в итоге позволили сопернику отыграться в конце поединка, завершив матч вничью 1:1.

Источник: Getty Images

Мадридская команда быстро вышла вперед усилиями Хулиана Альвареса, который забил после эффектного паса пяткой от Антуана Гризманна. Своим результативным ударом хозяева поля ответили на 84-й минуте встречи, когда отличился Лука Сучич, установивший окончательный результат.

Источник: Getty Images

На данный момент Атлетико, имея 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад с девятью баллами идет на 15-й позиции.

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Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико девятого тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад - Атлетико 1:1

Голы: Сучич, 84 - Альварес, 1

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.39
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 17 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 5 - 1
Фолы: 10 - 9

Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру Мехиас, Субельдия, Агерд, Лопес (Мендес, 46) - Кубо, Сучич, Субименди, Гомес - Оярсабаль, Беккер (Барренечеа, 61).

Атлетико: Облак - Хименес, Витсель, Лэнгле - Молина, Галлахер (Де Пауль, 64), Коке, Барриос, Галан (Мандава, 83) - Гризманн (Рикельме, 83), Альварес (Серлот, 74).

Предупреждения: Лэнгле, Галан.

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