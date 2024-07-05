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"Его талант - что-то неестественное": Легенда Барселоны высказался о Ямале

Андрес Иньеста считает, что Ламин один из исключений в мировом футболе.
Сегодня, 16:59
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Экс-игрок Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями о вингерах "фурии рохи" Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

Иньеста считает обоих игроками высокого класса, однако, Ямаля он выделил сильнее, назвав его талант "неестественным".

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"Это что-то неестественное. Но бывают такие исключения, он один из тех игроков, чей талант превышает норму. Сейчас он только начинает. Ему нужно продолжать учиться и совершенствоваться, а также иметь постоянную практику. Ему 16 лет, а не 23.

Нико Уильямс? Он молод, но его игра заставляет крупнейшие клубы интересоваться им", - сказал Иньеста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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