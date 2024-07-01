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Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

Ламін зробив два асисти на цьому чемпіонаті Європи.
Сегодня, 00:08
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках Евро-2024 Испания легко одолела Грузию.

Ламин Ямаль стал автором ассиста на Фабиана Руиса, который забил второй гол "фурии рохи" в этом матче.

Вингер коллектива Луиса де ла Фуэнте повторил достижение Криштиану Роналду, став первым с 2004 года тинейджером, сделавшим два ассиста на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Ямаль установил два возрастных рекорда в матче с Грузией.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Криштиану Роналду Ламин Ямаль

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