Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

Ламін зробив два асисти на цьому чемпіонаті Європи.

В рамках Евро-2024 Испания легко одолела Грузию.

Ламин Ямаль стал автором ассиста на Фабиана Руиса, который забил второй гол "фурии рохи" в этом матче.

Вингер коллектива Луиса де ла Фуэнте повторил достижение Криштиану Роналду, став первым с 2004 года тинейджером, сделавшим два ассиста на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Ямаль установил два возрастных рекорда в матче с Грузией.



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