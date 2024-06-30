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Ямаль установил два рекорда в матче с Грузией

Испанский вундеркинд отметился ассистом.
Сегодня, 23:24
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Испания встречается с Грузией.

В старте "фурии рохи" в возрасте 16 лет и 153 дней вышел Ламин Ямаль. Он стал самым молодым игроком в истории плей-офф чемпионатов Европы.

На старте второго тайма Ямаль также отдал ассист на Фабиана Руиса, поэтому, стал самым молодым автором голевого паса в плей-офф континетнального форума.

На момент написания новости продолжается вторая 45-ти минутка. Кроме Руиса забивали Родри и в свои ворота Ле Норман.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия испания Ламин Ямаль

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