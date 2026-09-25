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Футбол

Северная Ирландия вырвала победу у Грузии в группе Украины в Лиге наций

Северная Ирландия обыграла Грузию со счетом 1:0 в стартовом матче группы B2 Лиги наций-2026/27.
Сегодня, 21:06       Автор: Сергей Носенко
Сборная Северной Ирландии / Getty Images
Сборная Северной Ирландии / Getty Images

Команда Майкла О'Нила набрала три очка перед матчами с Венгрией и Украиной. Матч состоялся 25 сентября в Тбилиси.

Победный гол североирландцы забили уже в компенсированное время. На 90+11-й минуте отличился Ши Чарльз.

Незадолго до этого Грузия осталась в меньшинстве после того, как один из защитников команды получил травму, а все замены были использованы.

Северная Ирландия является одним из соперников сборной Украины в группе B2.

Грузия — Северная Ирландия — 0:1

Гол: Ши Чарльз, 90+11.

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Двали, Харебашвили — Кочорашвили, Мамагеишвили — Кварацхелия, Чакветадзе, Микаутадзе.

Северная Ирландия: Пирс Чарльз — Хьюм, Баллард, Макконвилл, Спенсер — Девенни, Чарльз, Галбрайт, Прайс — Келли, Донли.

Напомним, портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов чемпионата Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия Северная Ирландия

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