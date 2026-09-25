Северная Ирландия вырвала победу у Грузии в группе Украины в Лиге наций
Команда Майкла О'Нила набрала три очка перед матчами с Венгрией и Украиной. Матч состоялся 25 сентября в Тбилиси.
Победный гол североирландцы забили уже в компенсированное время. На 90+11-й минуте отличился Ши Чарльз.
Незадолго до этого Грузия осталась в меньшинстве после того, как один из защитников команды получил травму, а все замены были использованы.
Северная Ирландия является одним из соперников сборной Украины в группе B2.
Грузия — Северная Ирландия — 0:1
Гол: Ши Чарльз, 90+11.
Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Двали, Харебашвили — Кочорашвили, Мамагеишвили — Кварацхелия, Чакветадзе, Микаутадзе.
Северная Ирландия: Пирс Чарльз — Хьюм, Баллард, Макконвилл, Спенсер — Девенни, Чарльз, Галбрайт, Прайс — Келли, Донли.
Напомним, портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов чемпионата Нидерландов.
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