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Футбол

Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой

Фаворит спасся на последних минутах.
Сегодня, 00:06       Автор: Василий Медвидь
Тьерно Барри / Getty Images
Тьерно Барри / Getty Images

В рамках Евро U-21 Франция сыграла с ровесниками из Грузии.

«Les Bleus» на старте встречи были гораздо увереннее. Грузины пытались играть в комбинационный футбол, однако очень часто допускали простые ошибки, которые приводили к серьезным моментам.

Одна из атак французов закончилась пенальти. Саба Сазонов ударил Матиса Теля по лицу. Сам пострадавший подошел к 11-метровой отметке и ударом с нее открыл счет в матче.

Во втором тайме Грузия стала играть спокойнее и на контратаках смогла воспользоваться своими шансами. На 75-й минуте «крестоносцы» сравняли счет, а чуть позже усилиями Сабы Сазонова вышли вперед.

Однако, удержать свою сенсационную победу грузины не смогли. На 89-й минуте Лепенан сравнял счет, а в компенсированное время Тьерно Барри дважды мог вырвать победу для своей команды, однако сначала оказался в офсайде и его гол отменили, а затем все же спас свою сборную на 90+13 минуте.

Франция U-21 - Грузия U-21 3:2

Голы: Тель, 35, Лепенан, 89, Барри, 90+13  - Абуашвили 76, Сазонов, 84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция грузия Евро-2025

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