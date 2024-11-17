Защитник сборной Грузии: После первого тайма я был бы доволен ничьей против Украины

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия высказался об игре против Украины.

По словам опытного 37-летнего центрбека, он доволен тем, как сыграла его команда.

«Если бы меня спросили после первого тайма, то я бы сказал, что соглашусь на ничью. Мы хорошо начали, но забитый мяч в свои ворота нанес по нам сильный психологический удар. Нужно было время, чтобы снова войти в игру - нам это удалось во втором тайме.

1:1 - логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. Давайте посмотрим, как сыграют Албания и Чехия (сыграли в нулевую ничью - прим.). У нас еще есть шансы», - сказал Кашия.

19 ноября Грузия сыграет против Чехии, а Украина против Албании.

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