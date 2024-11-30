"Никто не стоит выше воли народа": Кварацхелия отреагировал на акции протеста в Грузии

Вингер Наполи и сборной Грузии Хвича Кварацхелия озвучил свое мнение по поводу акций протеста на родине.

Грузинский футболист выразил солидарность с соотечественниками, которые борются за проевропейский путь развития страны.

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"Я слежу за развитием событий в нашей стране и хочу как гражданин выразить свое мнение и позицию.

Желанием и волей грузинского народа является европейский путь развития и продолжение этого пути, это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и сворачивать с этого пути нельзя. Страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Мне больно за мою страну, больно за мой народ, больно и эмоционально смотреть видео, которые распространяются. Прекратите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда заслуживает быть в Европе", - написал Кварацхелия в Instagram.

Напомним, что в Грузии с 28 ноября начались массовые протесты после того, как власти объявили об отказе от переговоров до 2028 года о вступлении страны в ЕС.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер планирует пригласить Кварацхелию в Манчестер Юнайтед.

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