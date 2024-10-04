Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии с Наполи рассчитан до лета 2027 года, но клуб намерен продлить его.

И директор партенопейцев Джованни Манна подтвердил, что стороны уже ведут соответствующие переговоры.

"Сейчас мы общаемся, чтобы заключить новую сделку с Хвичей Кварацхелией. Без спешки, мы не находимся под давлением, так как у него осталось еще три года по нынешнему контракту. Мы спокойны и мы ведем переговоры", - приводит слова директора Фабрицио Романо.

Кварацхелия присоединился к Наполи летом 2022 года, перейдя из Динамо Батуми за 13,3 миллиона евро.

С того момента 23-летний грузин принял участие в 96 матчах неаполитанцев, в которых записал на свой счет 28 голов и 28 результативных передач.

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