iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту

Итальянский клуб хочет продлить соглашение с вингером сборной Грузии.
Сегодня, 19:22
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии с Наполи рассчитан до лета 2027 года, но клуб намерен продлить его.

И директор партенопейцев Джованни Манна подтвердил, что стороны уже ведут соответствующие переговоры.

"Сейчас мы общаемся, чтобы заключить новую сделку с Хвичей Кварацхелией. Без спешки, мы не находимся под давлением, так как у него осталось еще три года по нынешнему контракту. Мы спокойны и мы ведем переговоры", - приводит слова директора Фабрицио Романо.

Кварацхелия присоединился к Наполи летом 2022 года, перейдя из Динамо Батуми за 13,3 миллиона евро.

С того момента 23-летний грузин принял участие в 96 матчах неаполитанцев, в которых записал на свой счет 28 голов и 28 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Наполи закрепился на вершине турнирной таблицы, обыграв Комо Наполи закрепился на вершине турнирной таблицы, обыграв Комо
Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи
Экс-вингер Шахтера стал обладателем ассистентского рекорда Серии А Экс-вингер Шахтера стал обладателем ассистентского рекорда Серии А
Виктор Осимхен - игрок Галатасарая Виктор Осимхен - игрок Галатасарая
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Биатлон22:59
Вита Семеренко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Европа22:35
Рома продлит контракт с конкурентом Довбика
Бокс21:59
"Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика
Европа21:32
Наполи закрепился на вершине турнирной таблицы, обыграв Комо
Киберспорт21:10
NaVi с поражения стартовали на PGL Wallachia Season 2
Европа20:48
Погба существенно сократили срок дисквалификации за допинг
Украина20:12
УПЛ: Черноморец одолел Оболонь, ничья Карпат и Ингульца
Украина19:59
Суперлига: Старый Луцк удержал победу над Говерлой, Ровно обыграло Киев-Баскет
Украина19:58
Карпаты с нереализованным пенальти сыграли вничью с Ингульцом
Формула 119:49
Представитель ФИА рассказал, почему Ферстаппена наказали за ругательство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK