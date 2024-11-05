Аморим планирует пригласить звезду Наполи в Манчестер Юнайтед

Будущий главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим определился с главной трансферной целью на новой должности.

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Как пишет CaughtOffside, португалец убеждает руководство «красных дьяволов» подписать звезду Наполе Хвичу Кварацхелию.

Отмечается, что этот трансфер может обойтись «красным дьяволам» более чем в 100 миллионов евро.

В этом сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" в Серии А 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал две передачи.

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