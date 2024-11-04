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Манчестер Сити охотится на лидеров Байера и Баварии

Вирц и Мусиала могут сменить клубную прописку.
Сегодня, 17:36
Мусиала и Вирц / Getty Images
Мусиала и Вирц / Getty Images

Руководство Манчестер Сити проявляет интерес к Флориану Вирцу из Баера и Джамала Мусиалы из Баварии. Об этом пишет издание SHOOT.

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По информации источника, в Манчестере обеспокоены высокой травматичностью своих ветеранов. Также одной из главных причин возможного подписания называют желание значительно омолодить состав команды.

Сообщается, что "горожане" могут подписать одного из игроков уже в ближайшее трансферное окно (зимой). Но пока никакой информации о возможном переходе нет.

Напомним, в настоящее время Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Гвардиолы имеют в своем активе 23 турнирных пункта после 10 матчей.

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