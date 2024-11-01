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Манчестер Сити даст Родри новый контракт

Чтобы развеять любые слухи об уходе испанца.
Сегодня, 00:58
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Манчестер Сити готовит для Родри новый контракт, утверждает Cadena SER.

Напомним, после того, как испанец выиграл Золотой мяч в прессы пошли слухи об интересе к хавбеку со стороны европейских грандов.

По разной информации Реал, Барселона и Бавария заинтересованы в покупке хавбека. Именно чтобы пресечь эти слухи "горожане" готовы дать игроку новый контракт.

В клубе настроены оптимистично касательно будущего Родри, нет никаких сомнений в том, что он останется в клубе. Тем более, что его награда считается большой вехой в истории Манчестер Сити.

А вот Винисиус наоборот не торопится принимать новый контракт от Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

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