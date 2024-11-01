Манчестер Сити даст Родри новый контракт
Чтобы развеять любые слухи об уходе испанца.
Манчестер Сити готовит для Родри новый контракт, утверждает Cadena SER.
Напомним, после того, как испанец выиграл Золотой мяч в прессы пошли слухи об интересе к хавбеку со стороны европейских грандов.
По разной информации Реал, Барселона и Бавария заинтересованы в покупке хавбека. Именно чтобы пресечь эти слухи "горожане" готовы дать игроку новый контракт.
В клубе настроены оптимистично касательно будущего Родри, нет никаких сомнений в том, что он останется в клубе. Тем более, что его награда считается большой вехой в истории Манчестер Сити.
А вот Винисиус наоборот не торопится принимать новый контракт от Реала.
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