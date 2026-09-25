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Футболисты Эпицентра стали героями вирусного видео

Игроки украинского клуба решили попробовать себя не только на футбольном поле.
Сегодня, 19:12       Автор: Сергей Носенко
ФК Эпицентр / facebook
ФК Эпицентр / facebook

Испанские легионеры Эпицентра Нил Кош и Карлос Рохас порадовали болельщиков неожиданным контентом — дуэт футболистов появился в образе... рэперов. В кадре — характерный студийный микрофон, тёмные очки, кожаные и бомберные куртки и уверенные жесты руками, которые обычно можно увидеть в клипах рэп- или реггетон-исполнителей.

Испанские легионеры повторили известный виртуальный ролик, в котором президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского "превратили" в дуэт реперов. Оригинальный мем, созданный с помощью ИИ, покорил соцсети своей абсурдностью.

Оба футболиста — воспитанники испанского футбола, пополнившие Эпицентр в этом сезоне:

  • Нил Кош Монтанья (№77) — 27-летний защитник, способный сыграть как в центре обороны, так и на фланге. До перехода в Украину выступал за представителя третьего испанского дивизиона Побла де Мафумет.
  • Карлос Рохас (№99, полное имя — Умберто Карлос Рохас Москера) — вингер, присоединившийся к клубу на правах аренды из Эркулеса. Ранее также выступал за молодежные команды Альмерии, Мурсии и Атлетико.

Вместе с ними испанскую легионерскую группу Эпицентра также представляют Хоакин Сифуэнтес и Джон Себерио.

Напомним, до этого Эпицентр и Буковина устроили вратарский спектакль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эпицентр

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