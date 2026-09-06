Эпицентр и Буковина устроили вратарский спектакль

Команды создали достаточно моментов для голов, но сильнейшего так и не определили.

Эпицентр и Буковина сыграли вничью в 5-м туре Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27. Поединок 6 сентября на стадионе имени Г. Тонкочеева в Каменце-Подольском завершился без забитых мячей. Это была первая встреча команд в истории УПЛ.

Активнее матч начала Буковина. Уже на старте встречи после передачи Груши мяч после рикошета попал в штангу. Затем опасно пробивали Кожушко и Карась, но в последнем случае надежно сыграл голкипер Эпицентра Александр Федотов.

После перерыва хозяева также имели возможности открыть счет, однако в целом Буковина продолжала создавать больше опасных моментов. Федотов несколько раз спасал Эпицентр после ударов Груши и Задераки. В итоге команды так и не забили.

За матч Эпицентр нанес 12 ударов, четыре из которых были в створ ворот. У Буковины — 11 ударов и три попадания в створ. По угловым преимущество также было у гостей — 8:6.

УПЛ, 5-й тур

Эпицентр — Буковина — 0:0

Предупреждения:

Эпицентр: Себерио (19), Тавареш (25), Сидун (67), Ващенко (85)

Буковина: Безуглый (38), Бусько (81)

Эпицентр: Федотов — Климец, Кош, Репай, Лучкевич — Себерио (Миронюк, 46), Тавареш (Запорожец, 76) — А. Козак (Ващенко, 58), Руэда, К. У. Рохас — Сидун.

Буковина: Пеньков — Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько — Груша (Бабак, 87), Витенчук, Задерака (Танковский, 75) — Дахновский (Мор, 65), Кожушко (Кравчук, 65), Эдвин (Ильин, 64).

Главный арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Статистика: удары — 12:11, удары в створ — 4:3, угловые — 6:8, офсайды — 1:3.

Напомним, Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче.

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